شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنَين استوليا على أموال من متاجر تحت تهديد السلاح بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على مواطنين اثنين، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه. وأعلنت شرطة الرياض أن المواطين تورطا بالاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.

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