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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير من اصطدام كارثي لكويكب " إله الفوضى" بالأرض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يحذر الخبراء من أن كويكبًا يطلق عليه "إله الفوضى" يسير بسرعة كبيرة يمكن أن يضرب كوكبنا في غضون 48 عامًا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد علماء الفلك في جامعة هاواي أن الكويكب الضخم تزداد سرعته في مساره بسبب الإشعاع غير المنتظم ، والذي يعزز من سرعته.
وكانت الأبحاث أشارت أن الكويكب لديه فرصة للاصطدام بالأرض في 12 أبريل 2068 - وقد يكون ذلك كارثيًا، إلا أن ازدياد سرعته زاد من توقعات حدوث الاصطدام قريبًا.
يبلغ عرض الكوكيب أكثر من 1000 قدم أي مايعادل 93 مترا وسيكون تأثيره ما يعادل 880 مليون طن من انفجار ثلاثي نيتروتولوين (TNT) دفعة واحدة وفق صحيفة الوفد المصرية.
واكتشف علماء الفلك في مرصد كيت بيك الوطني في ولاية أريزونا في 19 يونيو 2004 من قبل، ومنذ ذلك الحين يتتبعون الكويكب خلال دورانه حول الشمس، وهي الدورة التي يكملها في أقل من عام على الأرض.
اكتشف الباحثون الكوكيب باستخدام تلسكوب سوبارو في وقت سابق من هذا العام ، وقرروا أنه قد ازداد سرعته بعد التحليل ، المعروف باسم تأثير ياركوفسكي، عندما يسخن جسم الكويكب في ضوء الشمس ، فإنه يعيد إشعاع الطاقة بعيدًا كحرارة ، والتي تعمل كمحرك للجسم الكوني.
قال ديف ثولين ، أحد علماء الفلك: "الملاحظات الجديدة التي حصلنا عليها باستخدام تلسكوب سوبارو في وقت سابق من هذا العام كانت جيدة بما يكفي للكشف عن مدى ازياد سرعة الكوكيب، وقد أظهرت أنه ينجرف بعيدًا عن مداره".
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