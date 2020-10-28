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وتابعت: "تأييد محكمة الجنايات لقرار النيابة يؤكد أن اتهام المشاهير بغسل الأموال يستوجب استصدار الأحكام النهائية".
وأضافت: "في حال ثبتت التهمة فسوف يتم مصادرة هذه الأموال، أما في حال البراءة فسوف يتم استردادها".
وتباشر النيابة العامة الكويتية، منذ أشهر، التحقيق مع مشاهير، متهمين بتضخم أرصدتهم ضمن ما يعرف إعلاميا بقضية "مشاهير غسيل الأموال".
وتدور شبهات غسل أموال المشاهير في فلك تجارة الخمور والمخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... الجنايات تؤيد قرار النيابة بشأن تجميد حسابات بنكية لمشاهير متهمين بغسل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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