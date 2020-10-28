اليمن... محلل سياسي يتحدث عن عدة سيناريوهات أدت لاغتيال الوزير حسن زيد

وأضاف باراس في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "حتى الآن لم تصل التحقيقات إلى نتيجة ملموسة عن الجهة الفاعلة".

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"في صنعاء تدور أحاديث حول وجود ثأر جبلي قديم وهناك رواية أخرى بأن لديه خلاف مع شخصيات قيادية حوثية وتحدث عنهم بطريقة غير مناسبة ما دفعهم لقتله في تصفيات داخلية".

وأشار إلى أنه

وفي وقت سابق، حمّل القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي الولايات المتحدة مسؤولية اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

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وقال الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، إن "الشهيد حسن زيد رفض الانضمام للعدوان مما جعل العدوان يعلن مكافأة لمن يقتله".

وكان مسلحان على متن دراجة نارية قد أطلقا وابلاً من الرصاص على سيارة وزير الشباب في حكومة الإنقاذ، حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، مما أسفر عن قتله وإصابة ابنته.

بينما أدان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد عسكر، اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله.