صحيفة: "اتفاق تاريخي" آخر بين الإمارات وإسرائيل

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وأفادت بأن شركة "E&A" ستقوم باستيراد وتسويق النبيذ الإسرائيلي في الإمارات، على أن يتم البدء بتسويقه في إمارة دبي بداية، الأسبوع المقبل، وفي وقت لاحق في جميع أنحاء الإمارات.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان جيسون ديكسون، مدير عام مصنع النبيذ في مستوطنة كتسرين بالجولان المحتل، أن الاتفاق مع دبي تاريخي، ويعد اختراقا لسوق جديدة ذات قدرة مميزة، مشيرة إلى أن صناعة النبيذ تنتشر بشكل كبير في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في هضبة الجولان.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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