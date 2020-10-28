عون يشكر موسكو على دعمها للبنان

واستقبل عون مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في سوريا حول هذا الموضوع، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.

​وقال عون: "انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية".

​وأضاف: "يجب تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة".

​وختم عون: "نتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11و12 تشرين الثاني المقبل".