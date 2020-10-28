مصدر عسكري أكد لـ"سبوتنيك" انطلاق المفاوضات الفعلية بين الوفدين بعد أن قدم الوفد اللبناني الخرائط المتعلقة بحدود لبنان انطلاقا من النقطة البرية التي تم الاتفاق عليها منذ عام 1923.
وتستكمل جولة المفاوضات غداً الخميس صباحاً لمناقشة المزيد من النقاط الخلافية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
ودارت جولة المفاوضات اليوم بحضور الوسيط الأمريكي جون ديروشر ومساعد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.
ويتوقع خبراء أن تستغرق مفاوضات ترسيم الحدود أشهراً عدة قد تتعدى الستة، لا سيما وأن إسرائيل لا تعترف سوى بـ 860 كيلومترا مربعا من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة المفاوضات الثانية بين لبنان وإسرائيل تبحث النقاط الخلافية لترسيم الحدود... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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