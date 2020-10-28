وأضاف يوسف خلال لقاء تلفزيوني، أن تلك الخطة التي وضعتها الدولة أدت بشكل أساسي وكبير بالحد من الفيروس في مصر.
وأكد أن وزارة السياحة المصرية ما زالت ملتزمة بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى وجود حملات تفتيش دائمة من أجل التأكد من تطبيقها.
وأوضح أن جميع العاملين في الفنادق لديهم وعي عال جدا بأن تلك الضوابط هي التي تضمن استمرار تدفقات السياحة في مصر.
وأشار إلى أنه "في عام 2019 تم الوصول إلى أكثر من 13 مليون سائح بزيادة فوق الـ 30% عن العام الذي سبقه، وطبقا للمعلومات الواردة من البنك المركزى تم تحقيق أعلى أرباح في تاريخ السياحة على الإطلاق بأكثر من 12 مليار دولار في 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: أكثر من 13 مليون سائح زاروا مصر في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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