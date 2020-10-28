السعودية... الدين العام يرتفع إلى نحو 848 مليار ريال خلال 9 أشهر

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وأشار البيان إلى أنه "تم سحب 9 مليار ريال من الحساب الجاري، و50 مليار ريال من الاحتياطيات الحكومية و83.108 مليار ريال ديون داخلية و44.558 مليار ريال ديون خارجية خلال فترة الـ9 الأشهر الأولى من العام الجاري، ليصبح المبلغ الإجمالي لتمويل عجز الميزانية خلال الفترة 186.66 مليار ريال".
ولفت البيان إلى أن "حجم الإيرادات بلغ 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال والعجز 40.768 مليار ريال".
وأكدت وزارة المال في بيانها أن "إيرادات الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 541.593 مليار ريال، والمصروفات 725.704 مليار ريال، والعجز 184.112 مليار ريال".
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