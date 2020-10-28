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مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يؤكد وقوف موسكو إلى جانب لبنان

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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

بدوره شكر الرئيس عون موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ، لافتاً إلى أنه يجب تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة.

وأكد على أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية.

استقبل الرئيس اللبناني مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع.

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