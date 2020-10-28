فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي غداً

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ايلاف من الكويت: أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح غد الاثنين، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشروط الواجب توافرها في المرشحين، وهي ”أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاما، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة“.

وأضافت الوزارة ”أنه لا يحق لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير الترشح للانتخابات“، مشيرة إلى ”الإجراءات المطلوبة للحصول على طلب الترشيح وتقديمه وكيفية التنازل عن الترشيح“، مؤكدةً ”عدم السماح للمرشح بترشيح نفسه بأكثر من دائرة انتخابية“.

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وأعلن عدد كبير من المواطنين، بينهم حقوقيون وأكاديميون بارزون، في الآونة الأخيرة، عزمهم الترشح لانتخابات المجلس، بينهم نواب في مجلس 2016 الذي انتهى عمره الدستوري أخيراً.

ويتألف مجلس الأمة من 50 نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.

وتمتلك الكويت برلمانا منتخبا يعد أول تجربة برلمانية في دول الخليج، وتم إجراء أول انتخابات مجلس أمة عقب إقرار البلد الخليجي للدستور عام 1962، لتشهد الحياة الديمقراطية منذ ذلك الحين بعض العثرات، وحُل مجلس الأمة عدة مرات بعد تصادم مع الحكومة.