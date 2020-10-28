- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: 5 ملايين ريال غرامة الإعلان عن منتج تجميلي غير مُدرج أو مخالف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء ، عن عقوبة من يقوم بالإعلان أو الترويج لمنتج تجميلي غير مدرج أو مخالف ، مشيرة إلى أنها تصل إلى خمسة ملايين ريال ، موضحة أن ذلك يأتي ضمن المادة 21 من “نظام منتجات التجميل”.
من جهة أخرى أوضحت الهيئة ، أن استخدام المنشأة لأعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة يُعد تجاوز ًا للأنظمة ويعرض المنشأة لعقوبة 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال؛ وفقًا للمادة (2/15) من نظام الأعلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: 5 ملايين ريال غرامة الإعلان عن منتج تجميلي غير مُدرج أو مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.