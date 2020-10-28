شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: 5 ملايين ريال غرامة الإعلان عن منتج تجميلي غير مُدرج أو مخالف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء ، عن عقوبة من يقوم بالإعلان أو الترويج لمنتج تجميلي غير مدرج أو مخالف ، مشيرة إلى أنها تصل إلى خمسة ملايين ريال ، موضحة أن ذلك يأتي ضمن المادة 21 من “نظام منتجات التجميل”.

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من جهة أخرى أوضحت الهيئة ، أن استخدام المنشأة لأعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة يُعد تجاوز ًا للأنظمة ويعرض المنشأة لعقوبة 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال؛ وفقًا للمادة (2/15) من نظام الأعلاف.