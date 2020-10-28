شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية قرب «خميس مشيط» بقوة 3.1 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ذكرت قناة الإخبارية أن أهالي عسير شعروا بهزة أرضية قرب خميس مشيط منذ قليل . وأوضحت القناة أنه لم يتم تسجيل إصابات نتيجة الهزة الأرضية. من جانبها، أعلنت المساحة الجيولوجية ، عن رصد هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر وبعمق 2.5 كيلومتر وتبعد 10 كيلومترات جنوب خميس مشيط .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية قرب «خميس مشيط» بقوة 3.1 ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.