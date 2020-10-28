شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير عدد من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي ، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير عددا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة -وفقاً للإخبارية-. وأكد متحدث التحالف أنه سوف تتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لمحاولات العمليات الإرهابية لاستهداف المدنيين.

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