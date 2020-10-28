شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأفاد بيان إسرائيلى بأن إسرائيل ولبنان بدآ اليوم الأربعاء جولة ثانية من محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن وفدى البلدين اجتمعا مجددا فى قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "لتقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق بخصوص ترسيم الحدود البحرية، بطريقة تتيح استغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة". وجاء فى البيان أن الجانبين عقدا الجولة الأولى من المحادثات فى 14 أكتوبر ومن المتوقع أن يعقدا جولة أخرى غدا الخميس.

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