شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نائب مدير عام أوقاف القدس قرب باب السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الدكتور ناجح بكيرات نائب المدير العام لأوقاف القدس، واقتياده إلى مركز التحقيقات في القدس، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة من اعتقال قوات الاحتلال نائب المدير العام لأوقاف القدس من مبنى مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد قرب باب السلسلة في مدينة القدس القديمة.



اعتقال نائب مدير اوقاف القدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتية، وذكر نادى الأسير، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، واثنين من بلدة الرماضين وآخر من مدينة الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس مخرجا في قناة "النجاح" الفضائية، واثنين من رام الله.. مشيرا إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من كل من (طولكرم، وبلدة الجديدة فى جنين).

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وبالأمس، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 47 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

ومنذ أيام، استشهد شاب من قرية يتما جنوب نابلس، نتيجة الضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال بعد ملاحقة مركبته بالقرب من ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله، وأعلنت مصادر أمنية وطبية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" استشهاد الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر (18 عاما) نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح على أنحاء متفرقة من جسده من قبل قوات الاحتلال، بعد ملاحقة مركبته قرب بلدة "ترمسعيا" بين نابلس ورام الله.