شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 سوريين جراء اقتتال مرتزقة النظام التركى فى رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة، إثر تجدد الاقتتال بين عناصر إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركى فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى الغربى، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن قتالا بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما يسمى "فرقة السلطان مراد الإرهابية بمدينة رأس العين على خلفية تقاسم المسروقات في المدينة وعلى الحواجز التابعة لها، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإمرأة نتيجة سقوط القذائف على منازل الأهالي .

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل خلال الأسابيع والأشهر الماضية عمليات تصفية واغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب والأتاوات التي يتم فرضها على الأهالي.

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