محمد بن راشد يعتمد بناء أحدث قمر صناعى يحمل اسم أخيه محمد بن زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم، بناء قمر صناعى سيكون الأحدث فى القطاع المدنى والتجارى بالمنطقة بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100%، وسيحمل اسم MBZ-Sat. وقال الشيخ بن راشد فى تغرديات على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أن "القمر الصناعى السابق حمل اسم خليفة سات.. ويحمل هذا اسم أخى محمد بن زايد حفظه الله". وتابع فى تدوينة أخرى: "تتواصل جهودنا نحو تطوير قطاع فضاء تنافسى ومتكامل، بقيادة خبراء وطنيين ورواد فضاء ومراكز أبحاث.. يعتبر مسبار الأمل والمركبة القمرية بداية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة فى السباق العالمى إلى الفضاء".

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