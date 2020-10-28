رئيس البرلمان اللبنانى يدعو للعمل الصادق لإنقاذ البلاد من مخاطر الأزمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التى يعيشها اللبنانيون على وقع اشتداد وطأة الأزمات التى يشهدها لبنان حاليا، تقتضى عملا صادقا من الجميع من أجل الحفاظ على البلاد فى مواجهة التحديات الراهنة وإنقاذها من المخاطر المحدقة بها.
وأكد برى - فى رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، أهمية صون حقوق الإنسان في لبنان بما يصنع الحياة الكريمة بعيدا عن قلق المواطنين على مستقبلهم، لاسيما وأن حب الأوطان من الإيمان.
وأعرب عن استنكاره للإساءات التي تطال نهج النبوة والأنبياء جميعا، ومحاولات إيقاظ العصبية والمذهبية البغيضة، مشيرا إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف وكافة المناسبات الروحية السمحاء، يجب أن تكون مناسبات متجددة يستولد منها اللبنانيون مكارم الأخلاق، وينهلون منها الأمل مقابل اليأس، ويستلهمون من فيض قيمها الاعتدال في مواجهة التعصب.
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