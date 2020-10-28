السلطة الفلسطينية تدفع نصف راتب لموظفيها للشهر الخامس على التوالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن سبتمبر الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.

وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (‭‭511‬‬ دولارا)، و50 في المئة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو تسلُّم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة ثلاثة في المئة بعد الإعلان عن مخططات لضم أراض فلسطينية إليها.

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وتسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في‭‭ ‬‬أغسطس ويوليو ويونيو ومايو، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.