شكرا لقرائتكم خبر عن البحرينى عادل العسومى رئيسا للبرلمان العربى بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز عادل عبد الرحمن العسومى (بحرينى) برئاسة البرلمان العربى بالتزكية لمدة عامين، جاء ذلك فى جلسة البرلمان العربى الإجرائية التى عقدت اليوم الأربعاء فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وينص النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن يتم انتخاب رئيسه لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومن المقرر أن ينتخب البرلمان نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان ونوابهم اليوم.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.