شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة.

مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.