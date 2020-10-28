شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة.
مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.