شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأربعاء، تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 129 ألفا و24 إصابة .

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام أنه تم تسجيل 3 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 485 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 2189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام ليكون مجموع حالات الشفاء 124 ألفا و647 حالة.