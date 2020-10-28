شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 7 حالات وفاة و814 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية ، حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 814 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 123.906 حالة، مقابل تعافى 807 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 114.923 حالة، وتوفى 7 حالات ليصل إجمالي أعداد الضحايا 763 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

Advertisements

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.