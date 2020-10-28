شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فى إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو المملكة العربية السعودية.

وأمس، أعلنت قوات الجيش اليمنى، أن العمليات القتالية الهجومية التى نفذتها بمشاركة مقاتلات التحالف العربى فى اليمن تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى عناصرها وعتادها فى جبهات الجوف ومأرب وصنعاء.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمى باسم الجيش اليمنى، العميد عبده مجلى، أن الجيش اليمنى واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، موضحا أنها قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدمًا أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت فى استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية.

ولفت المتحدث الرسمى باسم الجيش اليمنى، إلى أن العمليات الهجومية جاءت بعد إحداث ثغرات فى دفاعات الميليشيات الحوثية طيلة الأيام الماضية فى جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق فى نهم شرق صنعاء.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجيش اليمنى، أن قوات الجيش اليمنى فى جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة غربًا، بعد تحريرها فى معارك اليومين الماضين مواقع خليف الغمارة وما يجاورها، لافتا إلى أن قوات الجيش فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، تواصل عملياتها الهجومية هى الأخرى، مكبدةً الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة فى العتاد والأرواح.