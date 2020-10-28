شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف باليمن دمرت طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التليفزيون السعودي الرسمي اليوم الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده السعودية دمر عددا من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة.
وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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