شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3 حالات وفاة و1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إجراء 104,673 فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات، حيث كشف عن 1400 إصابة جديدة بالفيروس الجديد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 129.024 حالة، مقابل تعافى 2.189 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 124.647 ، وتسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 485 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

Advertisements

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء 85.093 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، حيث تأكد إصابة 1111 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 126.234 حالة، مقابل تعافى 1.819 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 120.234 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالى حالات الوفاة 480 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.