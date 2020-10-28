شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترد على فيديو متداول لطبيبة تحذر من أخذ تطعيمات «الإنفلونزا الموسمية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطبيبة تحذر من أخذ لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية ، بزعم أنها تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 3 أيام من التطعيم.
من جانبها، نفت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، صحة ما جاء في مقطع الفيديو المتداول ، والذي دعت خلاله الطبيبة بضرورة عدم أخذ لقاح كورونا .
وأكدت الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يضعف الجهاز المناعي، وإنما يعمل على تنشيطه لإنتاج أجسام مضادة تعمل على تقليل خطر الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته وأعراضه في حال الإصابة به.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» ترد على فيديو متداول لطبيبة تحذر من أخذ تطعيمات «الإنفلونزا الموسمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.