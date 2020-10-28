شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترد على فيديو متداول لطبيبة تحذر من أخذ تطعيمات «الإنفلونزا الموسمية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطبيبة تحذر من أخذ لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية ، بزعم أنها تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 3 أيام من التطعيم.

من جانبها، نفت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، صحة ما جاء في مقطع الفيديو المتداول ، والذي دعت خلاله الطبيبة بضرورة عدم أخذ لقاح كورونا .

وأكدت الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يضعف الجهاز المناعي، وإنما يعمل على تنشيطه لإنتاج أجسام مضادة تعمل على تقليل خطر الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته وأعراضه في حال الإصابة به.