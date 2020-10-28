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ترامب يتوقع انضمام 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل

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© REUTERS / KEVIN LAMARQUE

وقال ترامب: "نعمل حاليا مع 5 دول لكن من المرجح وصول عددها إلى 9 أو 10 دول"، متابعا: "في نهاية المطاف، اعتقد أنها ستنضم جميعها إلى اتفاقيات السلام. نعمل بشكل دؤوب حاليا لذلك اعتقد أن هذه الاتفاقيات ستعقد بعد الانتخابات لا سيما وأنا مشارك في جميع هذه الاتفاقيات"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "سنحقق السلام في الشرق الأوسط دون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريبا".

وقال الرئيس الأمريكي إنه "يحترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل. فولي عهد أبوظبي قائد ومحارب عظيم. الأمر أيضا صحيح للعاهل البحريني، أما بالنسبة للسودان فقام بخطوة رائعة لا سيما مع العداء السابق بينه وبين إسرائيل. عملنا بطريقة جد مختلفة عما كانوا يفعلونه لمدة 30 عاما لذلك نحن متحمسون جدا".

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