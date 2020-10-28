إيران تدين اغيتال وزير الشباب اليمني في صنعاء

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إدانة بلاده بشدة عملية الاغتيال.

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وأكد زادة أن "عملية الاغتيال هذه لن تضعف الإرادة والروح المعنوية للشعب اليمني بل تثبت أحقيته أكثر فأكثر".

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وأعرب زادة عن "المواساة مع الحكومة والشعب اليمني وأسرة الشهيد"، مشددا على أنه "لا شك أن عملية الاغتيال الجبانة هذه كسائر جرائم المعتدين على اليمن، هي فقط مؤشر لضعف المعتدين ووصولهم إلى طريق مغلق في مواجهة الشعب اليمني المقاوم وصاحب العزم والإرادة".

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ (الحوثيين) أعلنت، أمس الثلاثاء، مقتل وزير الشباب والرياضة حسن زيد إثر عملية اغتيال.

وقال موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية: "أقدمت صباح اليوم في العاصمة صنعاء عناصر إجرامية تابعة للعدوان على اغتيال وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد".

وأوضح أن "العناصر الإجرامية اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة، التي كانت تقودها ابنته، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى استشهاده بعد إسعافه إلى المستشفى اليمني الألماني، فيما أصيبت ابنته بجروح بليغة".