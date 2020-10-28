جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، اليوم الأربعاء، ومن بينهم وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
ووفقا لبيان رئاسة الوزراء، استعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع السيارات.
وأوضحت الوزيرة أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
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وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة المصرية إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية.
وأضافت أنه تم إصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء المصري يكلف بسرعة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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