إعلام: "حزب الله" يستدعي عددا من عناصره تحسبا لأي عمل عسكري إسرائيلي

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ونقل موقع "لبنان 24"، عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن "الحزب رفع مستوى جهوزيته إلى درجة عالية على جميع الأراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب"، مشيرة إلى أنه "يعيش ما يشبه الاستنفار بالتزامن مع المناورات العسكرية الاسرائيلية التي تنتهي يوم الخميس".

وقالت المصادر إن "حزب الله استدعى نسبة لا بأس بها من عناصره تحسبا لأي عمل عسكري إسرائيلي قد يلجأ إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت عنوان "السهم القاتل"، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد "حزب الله" اللبناني، كما دشن الجيش الإسرائيلي أمس، منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر عن الحدود، بهدف تعزيز القدرات وتقديم استجابة سريعة في حالات الطوارئ شمالا.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، أن "على مواطني لبنان أن يعرفوا أن حزب الله هو مشكلتهم وليست إسرائيل وهم من سيدفع ثمن أي عدوان من حزب الله".