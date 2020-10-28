إعلام: سرقة أكبر 5 صيدليات في مصر ونيابة الأموال العامة تكشف التفاصيل

وبحسب موقع "المصري اليوم"، أظهرت التحقيقات أن مسؤولا بأحد الشركات الطبية الشهيرة وآخر تم احالتهما للجنايات تلاعبا بروشتات الأدوية لسرقة أموال صيدليات "رشدي والفؤاد وعلي وإيمدج والعزبي".
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وتمكن المتهم الثاني من خلال تلك الأذونات صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة مع الشركة فظفروا بربح تمثل في القيمة المادية لتلك الأدوية والمقدرة 800 ألف جنيه.
وبحسب النيابة، تلقى مفتش بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا بالوقائع المذكورة وبإجراء أعمال البحث والتحري توصل إلى صحة واقعة تزوير المتهم الأول.
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واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بنشأة علاقته بالمتهم الأول منذ 5 سنوات.
وأضاف أنه اتفق معه على توليه صرف الأدوية المدونة بالروشتات باستخدام تلك البطاقات، مشيرا إلى أنه تمكن من صرف عدد من الأدوية من صيدليات عدة متعاقدة مع الشركة محل عمل الأول وتسليمها له أو بيعها مقابل تحصله على نسبة من قيمتها.
وأوضح أنه حال عزمه على صرف روشتة من صيدلية العزبي، ارتاب مسئولو الصيدلية في أمر تلك المحررات وأبلغوا الشرطة وتمكنوا من القبض عليه.
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