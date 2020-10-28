البنك المركزي التونسي: هناك حاجة لمراجعة الميزانية

ودعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" بضرورة مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق. وجاءت تصريحات العباسي، بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 بالمئة من الناتج المحلي. وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى. وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي بقوله "نحن سنحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات".

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