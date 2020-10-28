أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة التركية منعت أفراد الأطقم الطبية العاملين في القطاع العام من الحصول على إجازة أو الاستقالة أو التقاعد.
وأوضحت صحيفة “حرييت” التركية أن قرارا صدر بهذا الشأن عن وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يشمل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تمنع أفراد أطقهما الطبية من الاستقالة أو الحصول على إجازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.