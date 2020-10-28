الرئيس اللبناني يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا على رأس وفد

وتناول الاجتماع المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في سوريا حول هذا الموضوع.
وكان قد وصل وفد روسي رفيع المستوى إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الأربعاء، برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف، وسفير روسيا في سوريا ألكسندر كينشاهاك.
وتأتي زيارة الوفد الروسي إلى لبنان، بعد أيام من تسلم السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف مهامه الجديدة، وبالتزامن مع تطورات سياسية في المنطقة، وخصوصا في سوريا ولبنان، وما يحصل في العالم العربي من عمليات تطبيع مع إسرائيل.
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