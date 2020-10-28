زلزال يضرب الجزائر

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية بشدة 3.8 درجات، وأنها ضربت ولاية بومرداس.
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ولفت إلى أنه تم تسجيل الزلازال الساعة السابعة وست دقائق، وأنه تم تحديد مكانها على بعد 13 كلم شمال شرق زموري في ولاية بومرداس.
وفي أغسطس/ آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.4 على مقياس رختر جنوبي الجزائر، وكانت قوته 4.4 درجة ووقع على بعد 52 كم جنوبي الجزائر.
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