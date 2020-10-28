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زلزال يضرب الجزائر

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ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية بشدة 3.8 درجات، وأنها ضربت ولاية بومرداس.

© Sputnik . B. Baratov

وقالت الصحيفة إن المركز الوطني لرصد الزلازل، رصد هزة أرضية بشدة 3.8 درجات في ولاية بومرداس.

ولفت إلى أنه تم تسجيل الزلازال الساعة السابعة وست دقائق، وأنه تم تحديد مكانها على بعد 13 كلم شمال شرق زموري في ولاية بومرداس.

وفي أغسطس/ آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.4 على مقياس رختر جنوبي الجزائر، وكانت قوته 4.4 درجة ووقع على بعد 52 كم جنوبي الجزائر.

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