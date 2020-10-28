تونس... 60% من المواطنين لا يضعون الكمامة

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الوزير حذر من أن البلاد دخلت في المرحلة الرابعة لتفشي فيروس كورونا التي تتمثل في انتشار عدوى مجتمعية يصعب فيها تتبع الحالات والتعرف على مصدر العدوى.
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وقررت الحكومة التونسية، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فرض حظر التجوال في البلاد، وذلك وسط زيادة في أعداد الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد وتوترات أمنية بولايتي المهدية على الساحل الشرقي والقصرين وسط غربي البلاد.
وفي بيان لرئاسة الحكومة، أعطى رئيس الوزراء هشام المشيشي، "إذنا لكافة الولاة بإعلان حظر التجول بمناطقهم"، وذلك في وقت سجلت في تونس أكثر من 5700 إصابة بكورونا في الفترة من 13-16 أكتوبر الجاري.
وأوضح البيان أنه خلال اجتماع بقصر القصبة الحكومي بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية تمت مناقشة "الوضع الأمني بالبلاد".
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