وكتب ساويرس على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "حان وقت التخلص من أردوغان" دون تقديم أي تفاصيل إضافية، لتنال التغريدة نحو 3.5 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، مساء الثلاثاء.
وتأتي تغريدة ساويرس في الوقت الذي تواجه فيه تركيا توترات مع فرنسا بسبب التبادل المستمر للاتهامات مع بين أردوغان ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول قضية الرسوم التي اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد ودعوات أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني، بسبب عرض الأول على تلاميذه، رسوما مسيئة للنبي (محمد). لكن التوتر بلغ ذروته بعدما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل نشر الرسوم الساخرة.
وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إنه بحاجة إلى "علاج نفسي".
وردا على ذلك قامت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية بنشر رسما كاريكاتيريا لأردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.
وعلقت الرئاسة التركية بقولها "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم".
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال مصري يثير الجدل بتصريح "خطير" عن أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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