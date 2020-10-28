شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن انطلاق جولة ثانية من المحادثات‭ ‬مع لبنان بشأن الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان إسرائيلي بأن إسرائيل ولبنان بدآ اليوم الأربعاء جولة ثانية من محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وفدي البلدين اجتمعا مجددا في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "لتقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق بخصوص ترسيم الحدود البحرية... بطريقة تتيح استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة". وجاء في البيان أن الجانبين عقدا الجولة الأولى من المحادثات في 14 أكتوبر ومن المتوقع أن يعقدا جولة أخرى غدا الخميس.

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