شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع استمرار الأجواء المستقرة وتشكيلات من السحب الممطرة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الأجواء في حالتها المستقرة في معظم أرجاء الوطن، عدا تشكيلات من السحب التي قد تكون ممطرة وتؤثر على أجزاء من منطقتي عسير والباحة.

وأوضح أن هناك بوادر نشوء حالة مطرية معتبرة، وهي الأولى في هذا الموسم، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و 17 ثانية يوميًا.

وأضاف: في معظم المناطق الجو معتدل، وقد لا يتطلب التكييف البارد ولا الحار، كما سيستمر حتى دخول المربعانية تقريبًا.