شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح الشروط اللازمة لنقل خدمة “تابع” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء ، عن الشروط اللازمة لنقل خدمة تابع .
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص قال أنه: ” إذا كان الأب منتهية الإقامة ولا يستطيع يجدد بسبب التابع لأنه تعدى العمر ١٨ سنة.. كيف يتم نقله وهو منتهية ” .
وأجاب حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة بموقع تويتر ، أنه من شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.
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