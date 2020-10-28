شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح الشروط اللازمة لنقل خدمة “تابع” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء ، عن الشروط اللازمة لنقل خدمة تابع .

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص قال أنه: ” إذا كان الأب منتهية الإقامة ولا يستطيع يجدد بسبب التابع لأنه تعدى العمر ١٨ سنة.. كيف يتم نقله وهو منتهية ” .

وأجاب حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة بموقع تويتر ، أنه من شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.