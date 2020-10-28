هيئة صحة دبي تدشن مركزاً متطوراً لعلاج الأمراض المعدية والوبائيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت هيئة الصحة بدبي، أمس مركز الضيافة الصحي، وهو مركزها المتخصص في علاج الأمراض المعدية والسارية والوبائيات، والذي جاء وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها عالمياً في مثل هذا النوع من المنشآت الطبية.



جاء المركز متكاملاً في مرافقه وخدماته وتجهيزاته وتقنياته المتقدمة، كخطوة مهمة قطعتها الهيئة للوصول بالمركز مستقبلاً إلى نقطة أخرى يكون فيها مركزاً طبياً دولياً لعلاج وأبحاث ومختبرات الأمراض المعدية والسارية.

ويقع المركز في منطقة دبي الصناعية وهو مكون من ثلاثة طوابق، تضم 88 غرفة لرعاية مرضى كوفيد 19، سواء كانت حالات عادية أو حرجة، إلى جانب العيادات المتخصصة والصيدلية والمختبر وقسم الأشعة التشخيصية وأشعة المتابعة، فيما يتسم المركز بالمرونة التي تسمح بأعمال توسعات أخرى مستقبلاً لمضاعفة عدد الغرف إلى 170 غرفة تحسباً لأية ظروف أو احتمالات.

ولدى التدشين أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن «صحة دبي» لا تدخر وسعاً في التعامل مع مقتضيات المرحلتين الحالية والقادمة، وخاصة ما يتصل بالأمراض المعدية والسارية، وبالتحديد تحدي كوفيد-19 العالمي، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية منذ بداية جائحة كوفيد-19 العالمية وحتى اليوم، من تسخير إمكانياتها وقدراتها لمواجهة هذا التحدي، وأنها في الوقت نفسه عملت كثيراً في اتجاهات رفع الطاقة الاستيعابية لمنشآتها الطبية، تحسباً لأية تطورات أو احتمالات لفيروس كورونا.

وأوضح أن مركز الضيافة الصحي، يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية الفائقة التي تتبنى الهيئة تنفيذها، والتي ساعدت كثيراً في الحد من مخاطر كوفيد-19، كما ساعدت في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا.

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وقال معالي القطامي إن هيئة الصحة بدبي، وحين بدأت تحولاتها الجديدة وأعمال التطوير والتوسعات، حرصت على تقوية بنيتها التحتية والتقنية معاً، لاستيعاب أية تغيرات ومواجهة أية ظروف، والتعامل مع أية مستجدات صحية على الوجه المرجو والمطلوب.

وأضاف أن الهيئة عملت على تأسيس مثل هذا المركز، ليكون مستقبلاً مركزاً دولياً متخصصاً في علاج الأمراض السارية، وفي الوقت نفسه يكون مختبراً فائق التقدم للفحوصات المخبرية، ومركزاً متطوراً لأبحاث ودراسات الوبائيات.

وحيا معاليه الجهود التي تبذلها قطاعات وإدارات هيئة الصحة بدبي، وفرق العمل المتخصصة التي كانت وراء هذا المركز، ووراء إضافة منشأة طبية جديدة لرعاية مرضى كوفيد-19.

رافق معالي القطامي خلال التدشين: الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، والدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد.

رعاية

يمتد العمل في المركز على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومع التدشين بدأ المركز بالفعل في استقبال عدد من حالات كوفيد 19، لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، وذلك بإشراف إدارة مستشفى راشد، التي يتبعها المركز مباشرة.