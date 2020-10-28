شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقتصادية دبي تخالف منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 خالفت اقتصادية دبي منشأة تجارية من قطاع التجزئة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 ومنها عدم ارتداء الكمامات.

Advertisements وبلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 675 محلاً. وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادية دبي تخالف منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.