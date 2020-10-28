اخبار الخليج

منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد

متابعات_ الخليج 365

تكافح  بعض المدن والقرى في إيطاليا لبيع المنازل المهجورة بأسعار منافسة، في محاولة لعكس اتجاه هجرة السكان. 

 

Advertisements

وتعد مدينة ساليمي، الخلابة، في صقلية وجهة مثالية في الوقت الحالي، بعدما عرضت منازل للبيع مقابل يورو واحد.

 

 بحسب شبكة «سي.إن.إن»، فإن بلدية مدينة ساليمي الإيطالية، ستعرض الشهر المقبل، عشرات المنازل المتداعية، في مزاد، حيث سيبدأ سعر المنزل من يورو واحد، أي دولار وبضع سنتات، حيث تأمل رئيس البلدية دومينيكو فينوتي أن يبث المخطط حياة جديدة في البلدة، التي شهدت تقلص عدد سكانها بشكل كبير عندما فر ما لا يقل عن 4000 منهم بعد زلزال رهيب عام 1968. 

 

وقالت فينوتي، إن جميع المباني مملوكة لمجلس المدينة، وهو ما يسرع البيع ويقلل الروتين، حيث أنه قبل إطلاق المشروع، كان يجب أولاً استعادة الأجزاء القديمة من ساليمي حيث توجد المنازل، ورفع مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي، والآن أصبحت المدينة جاهزة للخطوة التالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا