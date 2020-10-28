للسعوديين... كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة؟

وسأل مواطن سعودي الوزارة بحسابها على تويتر قائلًا: "لو مفردات المرتب الشهري (راتب أساسي + بدل سكن + بدل انتقال+ بدلات أخرى) كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة؟"، بحسب صحيفة "عاجل".
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ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع "تويتر" موضحًا: "تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الفعلي؛ أي الأساسي شاملًا جميع البدلات؛ وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل".
ومكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ من المال يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل عند انتهاء مده خدمته تحسب على أساس أجره الأخير وفقاً لأسس محددة في النظام .
وتقسم المادة الثانية من نظام العمل السعودي الأجر إلى أساسي وفعلي، وتحدد الأساسي بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.
أما الأجر الفعلي، فهو الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، بما في ذلك العمولات والبدلات والزيادات، والمنح والمكافآت.
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