وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى بيروت

وسيجري الوفد الروسي مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية اللبنانية-الروسية، وحول عودة اللاجئين السوريين إضافة إلى المؤتمر الدولي حول إعادة النازحين السوريين الى بلدهم.

وتأتي زيارة الوفد الروسي إلى لبنان، بعد أيام من تسلم السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف مهامه الجديدة، وبالتالي حصلت تطورات سياسية أيضا في المنطقة، وخصوصا في سوريا ولبنان، وما يحصل في العالم العربي من عمليات تطبيع مع إسرائيل.