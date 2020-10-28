القوات العراقية تضبط أكثر من ألف عبوة ناسفة لـ "داعش"... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "ضبط قوة من لواء المشاة الثالث والسبعين أحد تشكيلات فرقة المشاة الخامسة عشرة وخلال قيامها بعملية تفتيش في أطراف قضاء تلعفر ثلاثة حقول للعبوات الناسفة كان تنظيم "داعش" الإرهابي قد زرعها خلال سيطرته على المنطقة في السنوات السابقة مزروعة بالأسلوب العنقودي".

وأضاف البيان "حيث باشر الجهد الهندسي التابع إلى الفرقة بتفكيك ورفع هذه العبوات التي بلغ عددها أكثر من 1000 عبوة ناسفة تزن الواحدة منها 40 كغم لغرض تفجيرها في مكان آمن".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.