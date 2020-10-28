قريبا... كارلوس غصن بطل فيلم وثائقي ومسلسل

وبحسب ما ذكر موقع "arabnews"، فقد انطلق التصوير الشهر الماضي، على أن يتواصل حتى نهاية العام بين فرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية. ويمتد العمل على ثلاثة أجزاء، كل جزء يستغرق عرضه 45 دقيقة، تحت إدارة المخرج البريطاني نيك غرين، الذي أخرج أعمالا عرضت على منصات عالمية من بينها "نتفليكس"، إلى جانب تضمنه لقاءات خاصة مع غصن وشهود آخرين لهم علاقة مباشرة بالقضية.

أما في ما يتعلق بالمسلسل القصير، فسيكون مؤلفاً من ست حلقات (مدة الحلقة ساعة واحدة)، وسيباشر في تصويره العام المقبل، بإدارة المخرجة الفرنسية السويدية شارلوت براندستروم.

والجدير بالذكر أن غصن كان ينتظر المحاكمة في اليابان بتهمة "سوء السلوك المالي"، وهرب إلى بيروت من خلال طائرة خاصة في يناير، بعد أن دفع كفالة. وقال رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عاما في بيان له: "لن أبقى رهينة نظام العدالة الياباني المزور، حيث أشعر بالذنب بعد الاتهام التعسفي، والتمييز والتحيز المنتشر في المجتمع، ويتم هناك إنكار حقوق الإنسان الأساسية".

وتستعد "MBC" لبث الفيلم الوثائقي والمسلسل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسوف تعمل على التسويق الدولي والعالمي لهما.