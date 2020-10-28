حمدوك يتسلم مبادرة "التعايش السلمي الأهلية في جنوب كردفان"

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن ياسين أوضح أن رئيس الوزراء اطلع خلال اللقاء على نتائج اللقاءات التي تمت في جوبا بين وفد المبادرة ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو.
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وأشار إلى أن هذا العمل يمكن أن يسهم في تحقيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع في ولاية جنوب كردفان، مضيفا "لقد عاشت ولاية جنوب كردفان فترة طويلة من الحروب وآن الأوان أن تهنأ بالسلام كبقية ولايات السودان".
من جانبه أوضح عضو وفد المبادرة، نصر الدين النور، أنهم أطلعوا رئيس الوزراء على المجهودات التي قام بها وفد مبادرة التعايش السلمي، والمخرجات التي خرجوا بها من جوبا باعتبار أن السلام الاجتماعي هو الذي يمهد الطريق للسلام الشامل والمستدام، مبينا أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن العلاقات بين مكونات جنوب كردفان علاقات تاريخية وأزلية "تحالف القرون والجرون".
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